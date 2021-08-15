بورصة، 15 أغسطس، أذرتاج تعاقد نادي بورصة سبور التركية لكرة القدم مع لاعب المنتخب الوطني الأذربيجاني نامق علي اصغروف. أفادت أذرتاج أن النادي التركي اعلن استكمال اجراءات الانتقال في حسابه على تويتر. ولم يعط بورصة سبور تفاصيل الانتقال. يذكر أن علي اصغروف ارتدى قميص نفطجي باكو منذ 2017م وفاز بطولة دوري الممتاز في الموسم 2020/2021م الاخير واصبح هداف البطولة برصيد 19 هدفا.

AZERTAG.AZ : بورصة سبور يتعاقد مع الوطني الأذربيجاني علي اصغروف هدّاف الموسم

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