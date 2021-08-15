الرئيس إلهام علييف: شرعت أذربيجان في حرب التحرير وحررت اراضيها التأريخية من الغزاة

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية مع قناة سي أن أن تورك إن هذا نصر تاريخي بالنسبة لنا لأنه كما اشرتم اليه كانت اراضونا تحت الاحتلال مدة 30 سنة وكان ذلك ظلما عظيما ووضعا متناقضا مع جميع معايير ومبادئ القانون الدولي. وللأسف لم تقترب مجموعة منسك هي الاخرى من حل هذه المشكلة خلال 30 سنة وكان لها نشاط ولكن دون نتيجة اية كانت.

واوضح الرئيس علييف أن النتيجة كانت تعادل صفرا في ظل نفاد آمال الشعب الأذربيجاني لأن المفاوضات المقامة خلال 30 سنة كلما ظلت دون نتيجة كان ذلك يعني أن عملية تجميد هذه القضية كانت جارية بسرعة. طبعا لم نك من المتصالحين مع هذه الاوضاع ابدا فقد قلتُ في السنوات الاخيرة مرارا أن شعب أذربيجان لن يتصالح مع هذه الاوضاع وسيحرر اراضيه من الغزاة مهما كانت كلفته فقد كان كذلك. ووجدت كلماته تعبيره في الحياة فشرعت أذربيجان في حرب التحرير وحررت اراضيها من الغزاة واستعادت العدالة التاريخية وطردت المحتلين من اراضينا واستعادت سلامة اراضيها ووحدتها.