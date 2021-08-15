  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: شرعت أذربيجان في حرب التحرير وحررت اراضيها التأريخية من الغزاة

    ١٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥‎]

    باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية مع قناة سي أن أن تورك إن هذا نصر تاريخي بالنسبة لنا لأنه كما اشرتم اليه كانت اراضونا تحت الاحتلال مدة 30 سنة وكان ذلك ظلما عظيما ووضعا متناقضا مع جميع معايير ومبادئ القانون الدولي. وللأسف لم تقترب مجموعة منسك هي الاخرى من حل هذه المشكلة خلال 30 سنة وكان لها نشاط ولكن دون نتيجة اية كانت.

    واوضح الرئيس علييف أن النتيجة كانت تعادل صفرا في ظل نفاد آمال الشعب الأذربيجاني لأن المفاوضات المقامة خلال 30 سنة كلما ظلت دون نتيجة كان ذلك يعني أن عملية تجميد هذه القضية كانت جارية بسرعة. طبعا لم نك من المتصالحين مع هذه الاوضاع ابدا فقد قلتُ في السنوات الاخيرة مرارا أن شعب أذربيجان لن يتصالح مع هذه الاوضاع وسيحرر اراضيه من الغزاة مهما كانت كلفته فقد كان كذلك. ووجدت كلماته تعبيره في الحياة فشرعت أذربيجان في حرب التحرير وحررت اراضيها من الغزاة واستعادت العدالة التاريخية وطردت المحتلين من اراضينا واستعادت سلامة اراضيها ووحدتها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: شرعت أذربيجان في حرب التحرير وحررت اراضيها التأريخية من الغزاة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٨]
    الرئيس علييف: حاربنا بكرامة وامتثلنا بجميع قواعد الحرب
    سقطت 20 الف صاروخ على مدينة ترتر الصغيرة
    ١٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٩]
    الرئيس علييف: كانت أرمينيا ترتكب استفزازات مستمرة ضدنا خلال عملية المفاوضات
    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٦]
    بحث مسائل تطوير العلاقات بين أذربيجان وقيرغيزستان
    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
    الرئيس إلهام علييف يعزي نظيره التركي رجب طيب أردوغان
    الرئيس إلهام علييف: شرعت أذربيجان في حرب التحرير وحررت اراضيها التأريخية من الغزاة