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    الرئيس علييف: كانت أرمينيا ترتكب استفزازات مستمرة ضدنا خلال عملية المفاوضات

    ١٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٩]

    باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية مع قناة سي أن أن تورك إن أرمينيا كانت ترتكب استفزازات ضدنا خلال عملية المفاوضات وعند أي تقدم في المفاوضات كنا نواجه استفزازات عسكرية بغارات وهجمات على الجيش والمدنيين فاصبحت المفاوضات منقوضة.

    واوضح الرئيس علييف أن أرمينيا ارتكبت مثل الاستفزازات قبل حرب قراباغ الثانية في شهري يوليو واغسطس ايضا بهجمات على جيش أذربيجان مفيدا أنها استهدفت المناطق السكنية بالمدافع في شهر يوليو واسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين وفي شهر اغسطس ارسلت فريق التخريب الى أذربيجان لتنفيذ اعمال ارهابية وتم تحييده ايضا. كما تعلمون استهدفت أرمينيا بعد ذلك في شهر سبتمبر مناطقنا السكنية ومواقعنا العسكرية الامر الذي ادى الى سقوط ضحايا بين المديين والجنود في اول ايام الحرب طبعا كان من الواجب أن يوضع حدا لذلك وقد وضع.

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