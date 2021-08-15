الرئيس علييف: حاربنا بكرامة وامتثلنا بجميع قواعد الحرب سقطت 20 الف صاروخ على مدينة ترتر الصغيرة

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية مع قناة سي أن أن تورك إن أرمينيا كانت تتكبد بخسائر وهزيمة منذ اول الايام في ميدان القتال في حرب قراباغ الثانية ايضا. وكنا نتقدم يوميا تقدما كل يوم خلال حرب الـ44 يوما ولم نضع قدما الى الوراء ولو يوما حتى لاغراض مناورة.

وذكر رئيس الدولة أن أرمينيا كانت تستهدف ليل نهار مدننا وقرانا بالصواريخ الباليستية والمدافع بهدف ايقافنا والحاق اضرار كبيرة بالاهالي المدنيين وهي كانت تدرك هزيمتها التي كانت لا مفر منها وذلك ادى الى سقوط اكثر من 100 مدني ضحايا ومن جملتهم النسوة والاطفال وهناك مقاطع فيديو سجلت كل هذا وكانوا يستهدفون مناطقنا السكنية في كنجة وبردع وأغدام وجورانبوي ونفطالان وترتر وفضولي وغيرها يوميا.

وقال الرئيس علييف إن حوالي 20 الف صاروخ سقط على مدينة ترتر الصغيرة ولكنهم لم يسطيعوا كسر ارادة الشعب الأذربيجاني حيث أن الذين كانوا يفقدون اقاربهم وذويهم شهداء يقولون الى الأمام فقط. اعني أن سلوك أرمينيا غير الانساني هذا لم يعد اليها بمصلحة او خير بل أبدوا أنفسهم مرة اخرى امام العالم كوحوش. وأما نحن فلم نرد على كل هذا بالمثل فلذلك هناك عدد قليل بين المدنيين ضحايا في أرمينيا ولا يتجاوز عن 30 ضحية وكان معظمهم من الذين يقاتلون في صفوف قوات أرمينيا وهذا مسجل في مقاطع فيديو ايضا. وكنا نرى أن ثمة مدنيين بجوار اسلحة مدفعية طبعا كانوا يفارقون الحياة عندما ندمر تلك الاسلحة. ولكن مناطق اقامتهم في الاراضي المحتلة في قراباغ وسائر الاماكن التي كانوا يستوطنونها خالية عن اي دمار وخراب اعني أن ذلك يدل مرة اخرى على اننا حاربنا بكرامة وامتثلنا بجميع قواعد الحرب.