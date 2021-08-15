قوات أرمينيا تستهدف حيدر أباد في نخجوان بالبنادق الآلية والرشاشات والقنص

نخجوان، 15 أغسطس، أذرتاج

استهدفت قوات أرمينيا فترة 12.00-12.30 من يوم 15 اغسطس اليوم مواقع جيش أذربيجان في بلدة حيدر أباد في محافظة سدرك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة باستخدام البنادق الآلية والرشاشات كبيرة العيار والقنص من مواقعها في قرية أراز دين في ولاية ويدي الأرمينية عبر الحدود.

قالت وزارة الدفاع في بيان إنه لا خسارة بين أفراد جيش أذربيجان.

وظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان.