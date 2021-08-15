الرئيس إلهام علييف: دقة الخرائط المسلمة من أرمينيا في اللحظة الاخيرة ليست سوى 25 %

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية مع قناة سي أن أن تورك إن الارمن قد غرسوا في اراضينا المحتلة مئات الاف لغم وبعد انتهاء الحرب منذ تاريخ 10 نوفمبر الى اليوم اكثر من 150 مدني وجندي إما استشهدوا بانفجارات ألغام او اصيبوا بجروح خطيرة فلذلك يجب تنفيذ اعمال تطهير الالغام وهي جارية.

واشار رئيس الدولة الى أن أرمينيا كانت تمتنع عن تسليم خرائط الحقول الملغومة مفيدا أن دقة الخرائط المسلمة في اللحظة الاخيرة ليست سوى 25 في المائة أي يتخذون مسلكا غير مخلص وغير جدي هنا ايضا. ولكننا لا يجوز أن نخاطر حياة الناس فلذلك تجري اعمال تطهير الالغام في الاراضي المحررة من الاحتلال قراباغ وزنكزور الشرقية وفي الوقت ذاته اعمال اعادة الاعمار والاصلاح والبنية التحتية الشاملة معا. وخلال زيارتكم تشهدون هناك تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية انشاء الطرق البرية وامداد خطوط الطاقة الكهربائية والمياه للري والشرب والسكك الحديدية والمطارات الجوية واعنى أن كل هذه أمر واجب مشروط قبل عودة الحياة الى هناك وبالتزامن تم التصديق على خطة مدينة أغدام الرئيسية في 28 مايو يوم الاستقلال وبدأت الاعمال هناك ايضا.