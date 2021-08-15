الرئيس علييف: صناعة تركيا الدفاعية تتطور بسرعة ونتمتع بها وسنتمتع

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية مع قناة سي أن أن تورك إن تصريحات أخي العزيز رجب طيب أردوغان الحاسمة منذ اول ساعات حرب قراباغ الثانية قد لعبت دورا كبيرا وايجابيا وقد قال إن تركيا واقفة الى جانب أذربيجان وتقدم دعما سياسيا ومعنويا لعمل أذربيجان المحق وستقدم. وكان لذلك معنى كبيرا جدا لان ذلك قد جنب كثيرا من التدخل في هذه القضية لانه كان من غير المعلوم كيف يكون رد فعل لبعض من البلاد.

واوضح الرئيس علييف إن الموقف السياسي الذي كان بعض من البلاد يتخذه خلال حرب قراباغ الثانية يدل على انها كانت واقفة الى جانب أرمينيا وكانت نصيرة القوى الشريرة والمحتلة والظالمة والوحشية وما أثر على موقفها أي من التصريح والكلام المعتمد على المنطق وما كانت تريد رؤية الحقيقة على ارض الواقع بل كانت تتهمنا بأننا نحن المحتلون. ولكني كنت أقول إننا نحارب على ارضنا نحن ونظام الامم المتحدة يعطينا هذا الحق وكل بلد يمكن له أن يدافع عن نفسه وهذا الحق ممنوح من قبل منظمة الامم المتحدة. ولكننا كنا نواجه حملة التهم والافك والبهتان القذرة على الرغم من كل هذا. ونحن نعلم من يقف وراء هذا. فلذلك قد جنّبت تصريحات رئيس تركيا وسائر مسؤولي تركيا الكبار ومنهم وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس البرلمان تجنيبا كثيرا من التدخل. البتة فإن الاسلحة العصرية المباعة من تركيا وبيرقدارات وغيرها قد سهل عملنا تسهيلا وادت الى خفض اعداد الخسائر في الارواح لان تلك الاسلحة لو لم تكن لدينا طبعا كان عملنا اصعب ولكان اكثر من الجنود شهداء وذلك دون شك. ولكننا لم نشتر من تركيا طائرات بدون طيار فقط بل الاسلحة الاخرى ايضا وبينها كاسيرغا وسيارات عسكرية وكوبرا وغيرها وهناك اسلحة كثيرة اخرى وتستمر هذه العملية. وصناعة تركيا الدفاعية تتطور بسرعة ما شاء الله والبتة نحن نتمتع بها وسنتمتع.