باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية مع قناة سي أن أن تورك إنه لا يجوز ارسال الاسلحة والجنود من أرمينيا الى الاراضي الخاضعة لمراقبة قوات حفظ السلام الروسية وهذا متناقض مع البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر وللأسف يستمر ذلك الى اليوم. إننا قد ابدينا شفاهيا عدة مرات احتجاجنا ولكنها لم تسفر عن نتيجة فلذلك ابلغنا احتجاجنا رسميا.

واوضح الرئيس علييف انكم يمكن لكم أن تروا ممر لاتشين عند زيارتكم شوشا وهناك مكان ناظر على جميع السيارات من الأعلى وربما المسافة هناك لا تتجاوز عن 10 أمتار. ولنا هناك طبعا وسائل تقنية وكاميرات تسجيل ونتابع كذلك تطورات جارية في المناطق الخاضعة لمراقبة قوات حفظ السلام الروسية مع ممر لاتشين ايضا. ونعلم علما دقيقا عدد السيارات المتجهة الى خانكندي. وصدر مؤخرا تصريح للصحافة حول هذه القضية وجاء فيه خاصة أن نحو 5 الاف شخص غادر خانكندي الى أرمينيا ولم يعودوا خلال فترة شهر منذ 11 يوليو الى 8 اغسطس ويعني ذلك أن 20 الف شخص خرجوا منها ودخل فيها 15 الف شخص ويعني ذلك أننا نعلم عدد الناس ايضا. طبعا يجب وضع الحد لذلك لان ذلك لا اساس منطقي له. وهل أرمينيا تستعد لحرب جديدة؟ واذا هكذا فنتخذ تدابير احرازية وقائية وقد قلت ذلك واود أن اقول مرة اخرى اذا حاولت الفاشية الأرمينية ولو على الاقدام على قيام من جديد فنضرب على رأسها مرة اخرى ويجب أن يستخلصوا درسا من حرب قراباغ الثانية.