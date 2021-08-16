قوات أرمينيا تستهدف بلدة يوخاري أيريم في كالبجر بالرشاشات

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

استهدفت قوات أرمينيا في الفترة ما بين 19.00 و19.25 من يوم 15 اغسطس اليوم مواقع جيش أذربيجان في بلدة يوخاري أيريم في محافظة كالبجر الاذربيجانية باستخدام الرشاشات كبيرة العيار من مواقعها في قرية زركند في محافظة باساركجر الأرمينية عبر الحدود.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات جيش أذربيجان المرابطة في مدينة شوشا المحررة تعرضت لاستغزاز عسكري من الساعة 20:37 الى 22:40 مساء الامس من قبل عصابات مسلحة أرمينية غير قانونية تتمركز في اراضي أذربيجان التي نشرت فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

وتم إسكات نقاط النيران بطلقات جوابية. لا خسارة بين أفراد جيش أذربيجان.

وظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان.