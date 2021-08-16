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    وزارة الدفاع: بدأت قوات أرمينيا تطلق النار على نخجوان

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠١]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بدأت قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار من منطقة آرازديان السكنية بمحافظة ويدي على مواقع الجيش الأذربيجاني في منطقة حيدر آباد السكنية بمحافظة سدرك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان اعتبار من الساعة 09:30 في 16 أغسطس.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.

    ان الوضع القتالي تحت سيطرة الجيش الاذربيجاني.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: بدأت قوات أرمينيا تطلق النار على نخجوان
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