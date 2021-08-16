الرئيس إلهام علييف: كان الهدف الواحد تحرير قراباغ وزنكزور الشرقية
AzerTAg.az
١٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٨]
باكو، 16 أغسطس، أذرتاج
قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية مع قناة سي أن أن تورك إن هدفنا الرئيسي هو نيل أغراضنا وكان الهدف الواحد تحرير قراباغ وزنكزور الشرقية وكانت مهمة تاريخية وتم تعبئة جميع القوى.
واوضح الرئيس علييف أننا كنا نمشي نحو هذا الهدف ليل نهار ونلغناه والآن أمامنا أهداف جديدة وهي تعزيز النصر والظفر وضمان أمن أذربيجان واعادة بناء واعمار الاراضي المحررة والحيلولة دون محاولة قوى أرمينيا الانتقامية للتمرد.
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