رئيس أذربيجان: لا نحتاج الى حرب جديدة نعدّ الارمن المقيمين في الاراضي الخاضعة لمراقبة حفظ السلام الروسية من الضالّين من مواطني أذربيجان

باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية مع قناة سي أن أن تورك إننا قد حققنا مهمتنا التاريخية ولا نحتاج الى حرب جديدة.

واوضح الرئيس علييف أننا نعدّ الارمن المقيمين في الاراضي الخاضعة لمراقبة بعثة قوات حفظ السلام الروسية من الضالين من مواطني أذربيجان وليس عددهم كثيرا وحسب المعطيات المدققة عددهم لا يزيد عن 25 الف نسمة والبتة يجب تكاملهم مع مجتمع أذربيجان ايضا.

واضاف الرئيس علييف أن أذربيجان بلد ذي كثير القوميات والطوائف الدينية ويقيم فيها عدد كبير من الشعوب وهي كعائلة موحدة ومن بينها الارمن وفي باكو اليوم أرمن ايضا.