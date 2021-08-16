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    تجاوز حصيلة ضحايا زلزال هايتي 1290 شخص

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٠٥‎]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تجاوزت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب هايتي 1290 شخص.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الزلزال أسفر عن إصابة 5.7 آلاف شخص ونقل 3.2 آلاف منهم إلى المستشفى.

    البحث عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض مستمر.

    AZERTAG.AZ :تجاوز حصيلة ضحايا زلزال هايتي 1290 شخص
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