تجاوز حصيلة ضحايا زلزال هايتي 1290 شخص
AzerTAg.az
١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٠٥]
باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تجاوزت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب هايتي 1290 شخص.
أفادت وكالة اذرتاج ان الزلزال أسفر عن إصابة 5.7 آلاف شخص ونقل 3.2 آلاف منهم إلى المستشفى.
البحث عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض مستمر.
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