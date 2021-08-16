وزارة الدفاع: أنباء أرمينية عن عمليات تخريبية للجيش الأذربيجاني حول قاراجول كاذبة

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

إن المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني حول الاستفزاز المزعوم لوحدات الجيش الأذربيجاني حول بحيرة قاراجول في اتجاه حدود الدولة ومقتل أحد جنودنا غير صحيحة، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

وأعلنت ان "الجانب الآخر يحاول تمهيد الطريق للاستفزازات بمثل هذه المعلومات الكاذبة".