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    وزارة الدفاع: أنباء أرمينية عن عمليات تخريبية للجيش الأذربيجاني حول قاراجول كاذبة

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٧]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    إن المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني حول الاستفزاز المزعوم لوحدات الجيش الأذربيجاني حول بحيرة قاراجول في اتجاه حدود الدولة ومقتل أحد جنودنا غير صحيحة، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

    وأعلنت ان "الجانب الآخر يحاول تمهيد الطريق للاستفزازات بمثل هذه المعلومات الكاذبة".

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: أنباء أرمينية عن عمليات تخريبية للجيش الأذربيجاني حول قاراجول كاذبة
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    وزارة الدفاع: أنباء أرمينية عن عمليات تخريبية للجيش الأذربيجاني حول قاراجول كاذبة