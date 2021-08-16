الرئيس علييف: لو استعدت ارمينيا للاعتراف بسلامة اراضي اذربيجان فيأت السلام المستدام الى المنطقة البتة يبدو أن أرمينيا غير مستعدة أم قائمة ضد ذلك ولن نحفظ على هذا المقترح على الطاولة الى الأبد

باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية مع قناة سي أن أن تورك إننا أبدينا موقفنا مرارا وقد قلت بصراحة عدة مرات إننا نريد توقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا ولتعترف أرمينيا واذربيجان بسلامة اراضي بعضهما بعضا وتبدأ عملية اعادة ترسيم الحدود.

واضاف الرئيس علييف أن أذربيجان لم تتلق الى اليوم ردا ايجابيا عن أرمينيا مفيدا انه يبدو أن أرمينيا غير مستعدة لذلك او قائمة ضد ذلك وقد قلتُ إن هذا يكون اكبر خطأ وسيكونون من النادمين جدا لأننا لن محفظ على هذا المقترح على الطاولة الى الأبد واذا اعترضوا على ذلك فليقولوا بصراحة إنهم لا يريدون توقيع اتفاقية سلام مع أذربيجان وفي هذه الحالة ننتهج سياستنا بما يواكب مع ذلك. ولو استعدت أرمينيا لذلك واذا استعدت للاعتراف بوحدة اراضي أذربيجان المعترف بها على المستوى الدولية جميع العالم فالبتة يأت السلام المستدام الى المنطقة ونحن نريد ذلك وفي الوقت ذاته مقترحات ملموسة للتوصل الى ذلك ما زالت على الطاولة.