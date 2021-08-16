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    سياسة


    وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٠]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قام وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة إلى البلد الشقيق بدعوة من نظيره التركي خلوصي أكار للمشاركة في معرض الدفاع الدولي "IDEF-2021" يعقد في اسطنبول.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الجنرال ذاكر حسنوف سيتفقد الأسلحة والمعدات والمركبات العسكرية التي تنتجها مختلف الشركات في معرض الدفاع الدولي "IDEF-2021".

    ومن المقرر عقد عدد من الاجتماعات لوزير الدفاع خلال الزيارة.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا
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