وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قام وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة إلى البلد الشقيق بدعوة من نظيره التركي خلوصي أكار للمشاركة في معرض الدفاع الدولي "IDEF-2021" يعقد في اسطنبول.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الجنرال ذاكر حسنوف سيتفقد الأسلحة والمعدات والمركبات العسكرية التي تنتجها مختلف الشركات في معرض الدفاع الدولي "IDEF-2021".

ومن المقرر عقد عدد من الاجتماعات لوزير الدفاع خلال الزيارة.