وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا
AzerTAg.az
١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)
قام وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة إلى البلد الشقيق بدعوة من نظيره التركي خلوصي أكار للمشاركة في معرض الدفاع الدولي "IDEF-2021" يعقد في اسطنبول.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الجنرال ذاكر حسنوف سيتفقد الأسلحة والمعدات والمركبات العسكرية التي تنتجها مختلف الشركات في معرض الدفاع الدولي "IDEF-2021".
ومن المقرر عقد عدد من الاجتماعات لوزير الدفاع خلال الزيارة.
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