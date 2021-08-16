الرئيس علييف: نتوقع من روسيا وضع الحد لتسليح أرمينيا قال وزير الدفاع الروسي بدء عملية تسليح أرمينيا وذلك مثير للقلق جدا

باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية مع قناة سي أن أن تورك إننا نتوقع من روسيا تنفيذ جميع بنود البيان الثلاثي لأن هذا البيان الثلاثي قد وقع عليه قادة أذربيجان وروسيا وارمينيا ومعظم بنوده تحقق ولكن هناك بعضا من المسائل ما زالت غير منفذة والبتة يلعب روسيا كونه جارا لاذربيجان وحليفا مقربا من أرمينيا دورا خاصا في المنطقة وهذا طبيعي ونعول على مواصلة روسيا روسيا بذل جهوده لأمن هذه المنطقة وتأمين السلام طويل الاجل وفي الوقت ذاته نتوقع أن يضع روسيا حدا لتسليح أرمينيا وقد ابلغنا روسيا هذه القضية لان ذلك يثير قلقا لدينا.

واكد الرئيس علييف على أن الحرب قد وضعت أوزارها الامر الذي يعني أن الشعب الارميني قد تصالح مع ذلك كما أن قيادة أرمينيا تصالحت مع الهزيمة ايضا وابدى ذلك سير الانتخابات البرلمانية المنظمة اخيرا في أرمينيا ايضا ومن المشهد غير المسبوق في التأريخ أن القيادة المنهزمة حصلت على اصوات الشعب وفي مثل هذه الحالة البتة لا يمت تسليح أرمينيا بصلة الى المنطق على الاطلاق ونحن لا نرى ذلك الى الحين ولا نلاحظ ولكن تصريحات عدة صدرت عن جانب روسيا وقبل بضعة أيام قال وزير الدفاع الروسي خلال اجتماعه بوزير الدفاع الارميني إن عملية ارسال الاسلحة الروسية الى أرمينيا قد ابتدأت وذلك مثير للقلق جدا.

واضاف الرئيس الاذربيجاني أن وزير الدفاع الارميني الجديد يدلي بتصريحات غير مسؤولية جدا موضحا انه يبدو أن حرب قراباغ الثانية لم تكن درسا للجميع الى الحين واذا هكذا فنحن مستعدون لتلقين درس آخر فلذلك نحن من المتوقعين أن روسيا لن يسلح أرمينيا لانه لا حاجة الى ذلك.