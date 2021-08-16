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    انطلاقة دوري الممتاز الاذربيجاني: صباح – صبائل 0-1

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٤]

    باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

    تغلب صبائل باكو ضيفا على صباح باكو في انطلاقة دوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 4 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم أحمدوف بحضور 200 مشجع.

    وسجل قوخا اول اهداف الموسم الجديد د30 لصالح الضيف.

    وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الاراض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا بالبطاقة الحمراء د90+2 من صباح صاحب الارض.

    واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :انطلاقة دوري الممتاز الاذربيجاني: صباح – صبائل 0-1
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