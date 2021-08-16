إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وإسبانيا والبرتغال في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 7 أشهر من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 4 مليارات و357.7 مليون دولار أمريكي وإلى إسبانيا 514.4 مليون دولار والى البرتغال 497.4 مليون دولار.