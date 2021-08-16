الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تعد تركيا وروسيا وسويسرا وجورجيا والولايات المتحدة من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان في الفترة ما بين أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 359.3 مليون دولار إلى تركيا و467.8 مليون دولار إلى روسيا و129.5 مليون دولار إلى سويسرا و94 مليون دولار إلى جورجيا و33.6 مليون دولار إلى الولايات المتحدة خلال 7 أشهر.