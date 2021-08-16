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    أناما تنشر معلومات أسبوعية حول عمليات تطهير الألغام لدى الأراضي المحررة من الاحتلال

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٣١]

    باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 9-14 أغسطس 76 لغما مضادا للمشاة و 5 ألغام مضادة للدبابات و 194 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 96 هيكتارا من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

     

    AZERTAG.AZ :أناما تنشر معلومات أسبوعية حول عمليات تطهير الألغام لدى الأراضي المحررة من الاحتلال
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    أناما تنشر معلومات أسبوعية حول عمليات تطهير الألغام لدى الأراضي المحررة من الاحتلال