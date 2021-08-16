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    دوري الممتاز: كشلة – سومغايت 0-2

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٥‎]

    باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

    تغلب سومغايت ضيفا على كشلة باكو في انطلاقة دوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 3 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم أمودلو أمام 300 مشجع.

    سجل هدفي الضيف صادقوف د83 ود89.

    وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    كما اضاف 4 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :دوري الممتاز: كشلة – سومغايت 0-2
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