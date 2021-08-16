وزيرا الخارجية الأذربيجاني والتركي يبحثان وضع قوات حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان

باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية 16 أغسطس اليوم بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والتركي مولود جاويش أوغلو.

قالت الخارجية في بيان إن الوزيرين تبادلا الاراء حول الاوضاع الراهنة في المنطقة وما في جدول اعمال التعاون الثنائي.

كما بحث الطرفان خلال المكالمة الهاتفية النشاط المشترك لقوات حفظ السلام التركية والاذربيجانية في أفغانستان ووضع هذه البعثة الحالي.