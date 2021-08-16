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    نفطجي باكو يتعادل مع غابالا في انطلاقة الموسم الجديد

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠١]

    باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

    تعادل نفطجي باكو مع غابالا ضيفه 2-2 في انطلاقة الموسم الجديد 2021/2022م بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 2 المنظمة على ملعب باكسيل ارينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم مسييف أمام 800 مشجع.

    وسجل هدفي صاحب الارض مراد بيكلي د55 وستانكوفيتش د76 فيما رد عليهما عليمي د67 من ركلة الجزاء وإسكندروف د84.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من نفطجي ولاعبين من غابالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و5 دقائق الى الفترة الثانية.

     

     

    AZERTAG.AZ :نفطجي باكو يتعادل مع غابالا في انطلاقة الموسم الجديد
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