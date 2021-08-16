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    زيرة يتعادل مع قراباغ أغدام ضيفه في الجولة الاولى

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٩]

    باكو، 16 أغسطس، أذرتاج

    تعادل زيره باكو مع قراباغ أغدام ضيفه 1-1 في انطلاقة الموسم الجديد 2021/2022م بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 1 المنظمة على ملعب مجمع زيره الرياضي بضاحية العاصمة باكو أدارها الحكم جباروف أمام 350 مشجع.

    وفتح الحساب إبراهيملي د18 لصالح الضيف ورد عليه خليل زاده د50 من ركلة الجزاء.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    كما اضاف 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

     

     

    AZERTAG.AZ :زيرة يتعادل مع قراباغ أغدام ضيفه في الجولة الاولى
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