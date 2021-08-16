زيرة يتعادل مع قراباغ أغدام ضيفه في الجولة الاولى

الرئيس علييف: لو استعدت ارمينيا للاعتراف بسلامة اراضي اذربيجان فيأت السلام المستدام الى المنطقة البتة

يبدو أن أرمينيا غير مستعدة أم قائمة ضد ذلك ولن نحفظ على هذا المقترح على الطاولة الى الأبد