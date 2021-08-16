تعليق وزارة الدفاع على المعلومات المضللة التي نشرها الجانب الأرميني

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

دحضت وزارة الدفاع الأذربيجانية المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني حول مقتل جندي أرمني نتيجة إطلاق النار من قبل وحدات الجيش الأذربيجاني في اتجاه نخجوان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان هذه المعلومات خاطئة أخرى ولا أساس لها من الصحة.

يذكر ان قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار اعتبار من الساعة 09:30 صباح اليوم على مواقع الجيش الأذربيجاني في منطقة حيدر آباد السكنية بمحافظة سدرك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان.

أعلنت الوزارة أن هدف الجانب الآخر من نشر معلومات كاذبة هو التستر على حقيقة مقتل جندي أرمني بالرصاص نتيجة صراع داخلي.