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    أذربيجان: تسجيل 1851 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 402 مصاب في 16 أغسطس

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٧]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 1851 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 402 مصاب هذا المرض وتوفي 17 مصابا بالفيروس في 16 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 369 ألف و853 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 339 ألف و327 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5170 مريض منهم ويستمر علاج 25 ألفا و356 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و695 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و220 ألف و135 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1851 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 402 مصاب في 16 أغسطس
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