معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في يوليو

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال في يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في يوليو وأدنى معدل لها في مايو.

وبلغت قيمة عمليات التصدير في يوليو مليارين و582.4 مليون دولار أمريكي وفي مايو مليار و62.9 مليون دولار.

يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال الربع الأول بلغت 11 مليارا و393.5 مليون دولار.