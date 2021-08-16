أذربيجان: تطعيم 251 جرعة من لقاح كورونا في 16 أغسطس

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 251 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 16 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 206 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و45 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و794 ألف و483 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و420 ألف و144 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و374 ألف و339 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.