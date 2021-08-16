  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٤]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال اشهر يناير - يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 7 أشهر من العام الجاري.

    بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 486.5 مليون دولار والى أوكرانيا 210.3 مليون دولار والى بيلاروس 128.3 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٤]
    معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في يوليو
    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٨]
    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية
    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٢]
    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
    ١٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة