أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال اشهر يناير - يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 7 أشهر من العام الجاري.

بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 486.5 مليون دولار والى أوكرانيا 210.3 مليون دولار والى بيلاروس 128.3 مليون دولار.