أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال اشهر يناير - يوليو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 7 أشهر من العام الجاري.
بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 486.5 مليون دولار والى أوكرانيا 210.3 مليون دولار والى بيلاروس 128.3 مليون دولار.
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