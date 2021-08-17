الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى يزوران محافظتي كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الارميني

كلبجار المحررة ، 17 أغسطس، أذرتاج

زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا محافظتي كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الارميني 16 أغسطس.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة والسيدة الاولى وضعا حجر الاساس لنفق سينشأ في جبل موروف داغ على الطريق البري الواصل بين توغانالي وكلبجار.

كما تعرفا على الاعمال المنفذة في محطة "كلبجار" الكهرومائية الفرعية الصغيرة ثم دشنا محطة "كلبجار" الفرعية ذات الطاقة 110/35/10 كيلو فولت.

وضع رئيس الدولة على هامش الزيارة حجر الاساس لنفق سينشأ على الطريق البري الاصل بين كلبجار ولاتشين.

ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس لمطار لاتشين الدولي.

بعد ذلك رفع الرئيس إلهام علييف علم الدولة بمدينة كلبجار وألقى خطابا هناك.

ثم تفقد الرئيس إلهام علييف الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية في مدينة كلبجار.

بعد ذلك زار رئيس الدولة منتجع "إيستي صو" على هامش زيارته كلبجار.

ثم تعرف الرئيس إلهام علييف على اعمال انشاء الطريق البري الواصل الى مين كند بين محافظتي كلبجار ولاتشين.