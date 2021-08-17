وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يقصف المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ان الاخبار التي نشرها الجانب الارميني حول اطلاق النار على المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية في أرمينيا من قبل الجيش الاذربيجاني لا أساس لها من الصحة.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه "لا يطلق الجنود الأذربيجانيون النار على المنشآت غير العسكرية والمدنيين وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي".