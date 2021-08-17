أقصو، 17 أغسطس، أذرتاج قالت وزارة الطوارئ إن حريقا نشب في منطقة جبلية ذات التضاريس المعقدة قرب قرية كشديماز في محافظة أقصو. واضافت أن فرق الاطفاء باشرت التعامل مع الحريق على الفور. وحسب معطيات اولية يجرف الحريق حاليا اعشابا وشجيرات مجففة على مساحة تبلغ 150 هيكتار.

AZERTAG.AZ : الطوارئ: نشب حريق في منطقة جبلية في أقصو من جديد

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