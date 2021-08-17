وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تطلق النار على جيش أذربيجان في نخجوان وكالبجر وكدبك

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق السكنية الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الدفاع الأذربيجاني تعرضت لطلقات نارية كثيفة في منطقة حيدر آباد السكنية بمحافظة سدرك في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان عن القوات المسلحة لأرمينيا في قرية آرازديان بمحافظة ويدي وفي قريتي يليجه وزيليك بمحافظة كالبجر الأذربيجانية عن مواقع الاحتلال الأرميني في قريتي آشاغي ويوخاري شورجا لمحافظة باساركيجر الارمينية وفي قريتي زمنلي وقلعكند بمحافظة كدبك الأذربيجانية عن مواقع الاحتلال الأرميني في قرية لزقيقايا بمحافظة جمبرك وقرية قويسو بمحافظة باساركيجر الارمينية باستخدام بنادق القنص والمدافع الرشاشة والرشاشات كبيرة العيار في الساعات المختلف من يوم 16 أغسطس.

لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.

وظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان.