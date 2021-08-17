باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج) صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر يناير – يوليو من العام السابق. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وتونس وإندونيسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية. وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليار و539.6 مليون دولار والى تونس 330.5 مليون دولار والى إندونيسيا 81.3 مليون دولار. انخفضت الصادرات إلى تركيا مقارنة مع العام الماضي. لوحظ النمو في تونس وإندونيسيا.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

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