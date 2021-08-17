باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج) بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان خلال اشهر يناير – يوليو 17 مليارا و691.4 مليون دولار امريكي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 6 مليارات و297.9 مليون دولار من الواردات و11 مليارا و393.5 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

AZERTAG.AZ : حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 17.7 مليار دولار

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده