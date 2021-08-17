  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 17.7 مليار دولار

    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٢٧]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان خلال اشهر يناير – يوليو 17 مليارا و691.4 مليون دولار امريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 6 مليارات و297.9 مليون دولار من الواردات و11 مليارا و393.5 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

     

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 17.7 مليار دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٩]
    زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٦]
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 3.4 مليار دولار
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٧]
    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا عن 467 مليون دولار في العام الجاري
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٥‎]
    اذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 17.7 مليار دولار