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    زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات

    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤١]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إن حجم صادرات البلد من الفواكه والخضروات خلال مدة يناير – يوليو من العام الحالي بلغ 365.5 ألف طن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المصدرة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 338 مليون دولار.

    يذكر أن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 359.6 ألف طن بكلفة 353.5 مليون دولار.

     

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