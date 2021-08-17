استيراد 6981 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 7 أشهر
AzerTAg.az
١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:١٩]
باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم استيراد 6981 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 6 مليارات و297.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
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