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    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٢٥‎]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 891 مليون و376 الف دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى مليار و495 مليون و59 ألف دولار.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة
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