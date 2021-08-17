ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

صدرت من أذربيجان خلال 7 أشهر إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 6 مليارات و229.7 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر مليار و668 مليون دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2020.

وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال أشهر يناير - يوليو مليار و264.9 مليون دولار.