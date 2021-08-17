  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٠]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال 7 أشهر إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 6 مليارات و229.7 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر مليار و668 مليون دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2020.

    وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال أشهر يناير - يوليو مليار و264.9 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٩]
    زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٦]
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 3.4 مليار دولار
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٧]
    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا عن 467 مليون دولار في العام الجاري
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٥‎]
    اذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة