معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 7 أشهر من روسيا
AzerTAg.az
١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٦]
باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)
استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال مدة يناير – يوليو العام الحالي من روسيا.
قال جهاز الجمارك إن معظم المنتجات استوردت خلال 7 أشهر من روسيا وتركيا والصين حيث بلغت قيمة الواردات من الصين 835.2 مليون دولار ومن روسيا مليار و62.9 مليون دولار ومن تركيا 962.3 مليون دولار.
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