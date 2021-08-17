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    معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 7 أشهر من روسيا

    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٦]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال مدة يناير – يوليو العام الحالي من روسيا.

    قال جهاز الجمارك إن معظم المنتجات استوردت خلال 7 أشهر من روسيا وتركيا والصين حيث بلغت قيمة الواردات من الصين 835.2 مليون دولار ومن روسيا مليار و62.9 مليون دولار ومن تركيا 962.3 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 7 أشهر من روسيا
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    معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 7 أشهر من روسيا