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    أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها

    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٣]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تصدرت إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال أشهر يناير – يوليو من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع إيران 230 مليون دولار ومع الإمارات العربية المتحدة 27.4 مليون دولار أمريكي ومع العربية السعودية 11.9 مليون دولار.

    ارتفع تبادل التجارة مع كل من 3 دول مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020.

    هذه الدول في الثلاثة الأولى في قائمة دول الخليج المصدرة منتجاتها من أذربيجان. بلغت تكلفة الواردات من إيران 212.5 مليون دولار و19.5 مليون دولار من الإمارات و9 ملايين دولار من المملكة العربية السعودية.

    كما ارتفاع الواردات من إيران والسعودية وانخفاضها من الامارات العربية المتحدة.

     

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