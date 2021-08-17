باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج) صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وإيران وماليزيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية. وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا 962 مليون و354 ألف دولار والى إيران 212 مليون و577 ألف دولار والى ماليزيا 44 مليونا و859 ألف دولار. وارتفع تصدير المنتجات إلى جميع البلدان الثلاثة.

AZERTAG.AZ : اذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

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