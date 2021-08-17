الرئيس إلهام علييف: قراباغ وزنكزور أرضنا التأريخي أرض أجدادنا وآبائنا

كلبجار المحررة، 17 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها على هامش زيارة قام بها لمقاطعة كلبجار المحررة من وطأة احتلال أرمينيا إن 14 منطقة اقتصادية انشئت بمرسومي كما تعرفون واستلفت انشاء منطقتين اقتصاديتين بينها منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين واعتبر أن هذه خطوة صائبة جدا. هذا يعتمد على التأريخ وفي الوقت ذاته على المستقبل. لأن قراباغ وزنكزور الشرقية أرضنا التأريخي أرض أجدادنا وآبائنا. منطقة قراباغ الاقتصادية تتضمن جميع المقاطعات الخاصة بمنطقة قراباغ. وتوحدت المقاطعات الخاصة بزنكزور الشرقية في منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله إن زنكزور الغربية خاضعة حاليا لسيطرة أرمينيا ولكننا البتة سوف نعيد مواطنينا الى اراضينا ارض اجدادنا وآبائنا مستفيدين من ممر زنكزور بعد امداده وتوجد مثل هذه الخطط وذلك طبيعي. لأن مواطنينا مطرودون قسرا من اراضي أرمينيا الحالية وليس من ولاية زنكزور فقط بل ومن ولاية كويجه المجاورة ولهم الحق في أن يذهبوا للاقامة في اراضي اجدادهم وآبائهم. ونبقي هذا الى مرحلة تالية.