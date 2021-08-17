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    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا عن 467 مليون دولار في العام الجاري

    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٧]

    كييف، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاءات الأوكرانية إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري تجاوز عن 467 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الأوكرانية أن قيمة المنتجات المصدرة من أذربيجان إلى أوكرانيا خلال 7 أشهر بلغت 210.3 مليون دولار فيما واستورد البلد من أوكرانيا منتجات قيمتها 256.5 مليون دولار.

    يذكر أن أوكرانيا تحتل المركز الثاني في المنطقة ما بعد السوفييت بعد روسيا من حيث حجم التبادل التجاري مع أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا عن 467 مليون دولار في العام الجاري
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