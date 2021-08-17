انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم تصدير 17 مليونا و106.8 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - يوليو من أذربيجان.

بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 7 مليارات و585.8 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 19 مليونا و558.1 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 6 مليارات و398.1 مليون دولار.