انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم تصدير 17 مليونا و106.8 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - يوليو من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 7 مليارات و585.8 مليون دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 19 مليونا و558.1 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 6 مليارات و398.1 مليون دولار.
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