  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٩]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم تصدير 17 مليونا و106.8 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - يوليو من أذربيجان.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 7 مليارات و585.8 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 19 مليونا و558.1 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 6 مليارات و398.1 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٠]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 69.52 دولارا
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥‎١]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٣١]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٢٢]
    برميل من "آذري لايت" يتجاوز 71 دولار
    انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان