الرئيس إلهام علييف: نحن على أرضنا وقراكول لنا وسائر المناطق لنا أيضا

كلبجار المحررة، 17 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها على هامش زيارة قام بها لمقاطعة كلبجار المحررة من وطأة احتلال أرمينيا إننا أطلقنا الحين اعمال اعادة الاعمار واسعة النطاق ومن ضمنها في مقاطعتي كلبجار ولاتشين ومنطقة زنكزور الشرقية. وقد تم تنفيذ جزء من هذه الأعمال اليوم تم تدشين المحطة الكهرومائية الفرعية وتعرفت على انشاء محطة كهرومائية ووضع حجر الاساس لمطار جوي دولي في لاتشين ولنفقين اثنين وسائر مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ ايضا. وفي الوقت ذاته، قد ارسلنا الى كلبجار ولاتشين ضمن مشروع تجربي من سكاننا الذين يشتغلون بتربية المواشي والنحل واوفدناهم ومهدنا كل ظرف لهم وشرعوا في الاعمال وهي جارية حاليا.

واضاف الرئيس علييف اننا في نفس الوقت نعزز حدودنا الدولية في اتجاهي كلبجار ولاتشين ايضا. وهذه الحدود كانت في يد الارمن خلال مدة 30 سنة ولم نصل الى هذه الحدود إلا بعد ذوبان الثلوج في شهر مايو وأخذنا مواقعنا وانتشرنا في زنكزور ونتعزز هناك. هذه هي أرضنا. ولا صحة نهائيا لما يتداول من الاراء الصادرة عن أرمينيا. نحن على أرضنا وقراكول لنا وسائر المناطق لنا ايضا. وقد أتينا. وكانت هذه الاراضي في يد الارمن خلال 30 سنة. ولو مرت تلك الحدود من مناطق هم يزعمونها فلماذا لم يقفوا عند تلك الحدود؟ لا بل كان عليهم أن يقفوا عندها ويقولوا إن الحدود هذه. ولكن ماذا حدث؟ بعد أن أتينا ووقفنا أخذوا يقولون لا إننا لسنا واقفين في مكان صحيح. كلا، نحن واقفين في مكان صائب وحيثما يجب نحن واقفون هناك واذا اردنا ورأينا من اللازم سنكون واقفين هناك ايضا ولن ينسى هذا أحدٌ.

وشدد الرئيس الأذربيجاني على أن جميع البنية التحتية الحدودية على طول جميع خط الحدود الدولية بدء من جبل موروف داغ الى نهر أراز يجري انشاء وحدات عسكرية لحرس الحدود ونتعزز في هذه الحدود بالتعاون مع وزارة الدفاع وقوات حرس الحدود.