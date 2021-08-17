الرئيس علييف: كانت مناجمنا للذهب تستغل من قبل شركات اجنبية تلك الشركات الاجنبية كانت تعلم انها أذربيجانية ولكنها استخفت وعلينا دفع تعويضات وإلا نخزيها في العالم

كلبجار المحررة، 17 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها على هامش زيارة قام بها لمقاطعة كلبجار المحررة من وطأة احتلال أرمينيا إن الارمن كانوا يستغلون وينهبون ويسلبون خلال فترة الاحتلال ثرواتنا الطبيعية ايضا وكانت شركات اجنبية بعضها تساعدهم في هذه الاعمال ولتلك الشركات الحين خياران إما تدفعنا تعويضات وإما المقاضاة في المحاكم.

وابلغ الرئيس علييف أن الاجراءات القضائية قد ابتدأت مفيدا اننا قد أطلقنا هذه الاجراءات ودعونا شركات قانونية دولية شهيرة وهي مشغولة حاليا بتلك الاعمال القضائية. وكانت مناجمنا للذهب في سويودلو في كلبجار وفي ويجنالي في زنكيلان وسائر المناطق من قبل شركات اجنبية. ألم تعلم تلك الشركات الاجنبية أن هذه ارض أذربيجان؟ كانت عالمة! ولكنها استخفت بها والحين ستسألنّ وقد قلنا اذا لم ترد أن نخزيها في العالم فلتأت وتدفعنا تعويضات لتحصل على راحتها بعد ذلك.