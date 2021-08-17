  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 3.4 مليار دولار

    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٦]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان في يوليو 3 مليارات و489 مليون دولار امريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 907.2 مليون دولار من الواردات ومليارين و582.4 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

     

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 3.4 مليار دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٩]
    زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٧]
    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا عن 467 مليون دولار في العام الجاري
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٥‎]
    اذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
    أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 3.4 مليار دولار