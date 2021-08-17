الرئيس الأذربيجاني: سنري العالم جميع الوحشية الارمينية المرتكبة في قراباغ

كلبجار المحررة، 17 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها على هامش زيارة قام بها لمقاطعة كلبجار المحررة من وطأة احتلال أرمينيا إنهم طلبوا منا مهلة بعد توقيع أرمينيا وثيقة الاستسلام ايضا. وقد راجعتنا قيادة روسيا أن امهلوهم 10 ايام اضافيا أن لا يستطيعوا جمع امتعتهم من هنا. وامهلهم للخروج. وقد ابدينا الانسانية مرة اخرى. وامهلناهم الى 25 نوفمبر. ولكنهم ماذا صنعوا خلال هذه المدة؟ احرقوا ما لا يخص بهم من البيوت والطبيعة ودمروها. ومن الملاحظة الآن تلك البيوت على طول الطريق. قطعوا الاشجار واحرقوها وهاكم وحشية ارمينية.

واكد الرئيس علييف على أن الزمان مهما يتغير فإن الفاشية الارمينية غير متغير ولن تتغير مشددا على أن احدا لا يجوز له أن ينسى هذا ولا يجوز الثقة في كلماتهم المفعمة بالتضرع في بعض الحالات ومن اراد أن يثق فيها فليتصور هذه المناظر ويتفكر في المناطق المدمرة في أغدام وفضولي وشوشا وكلبجار ولاتشين وزنكيلان وقبادلي وجبرائيل بإمعان. لان اعمال الوحشيين الارمن نصب أعيننا. ولكن أنصارهم يرغبون عن رؤية ذلك ولكنهم يجب عليهم أن يروا وسيرون. لا بل سنريهم باستمرار. ويضطر كل راغب عن رؤية هذا الى رؤيته ونريهم نحن. ونجبرهم على رؤية كل هذا. ونطبع كتبا الحين وقد وجهت بتنظيم عروض خاصة وفي البلاد الاجنبية ايضا. ليروا ماذا تعني الوحشية الارمينية والفاشية الارمينية.